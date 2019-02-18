Dünya bu olayı konuşuyor! Komadan çıktıktan sonra...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Ebony Stevenson, 2 Aralık 2018 günü şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktoralar genç kızı bilinçli olarak uyuttu ve geçici koma haline aldı.

Bu süre zarfında doktorlar Stevenson için acil olarak sezeryan operasyonuna başladı. Bebeksağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Basına röportaj veren 18 yaşındaki Stevenson'un annesi, kızının aniden kusmaya başladığını ve banyoya koştuğunu, akabinde nöbet geçirmeye başladığını söyledi.

Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerini aradığını ve kısa sürede ambulansın gelerek kızı Stevenson'u aldığını söyledi.

Anne, kızı Stevenson'un hastaneye ulaştıktan sonra 3 Aralık'ta doktorların sezeryana başladığını ve 3.2 kilo ağırlığında bir kız çocuk dünyaya getirdiğini ifade etti.

6 Aralık'ta komadan çıkan Ebony Stevenson, bir bebek sahibi olduğunu öğrendi. Ebony Stevenson o anı şöyle anlattı, " Uyandığımda hemşirenin beni tebrik ettiğini ve bir bebek sahibi olduğumu söylediğini hatırlıyorum. Ben uyanmadan hemen önce de bebeği göğsümün üstüne koymuşlardı" dedi.