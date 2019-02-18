Havayolu şirketi Brexit gerekçesiyle iflas talep etti

İngiltere'de, bölgesel havayolu şirketi Flybmi, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) sürecinin yarattığı belirsizliklerin Avrupa'da iş yapma kabiliyetini sekteye uğrattığı gerekçesiyle hükümetten iflas talebinde bulundu.

Havayolu şirketinin işletmecisi Midland Regional Limited'in internet sitesinden yapılan açıklamada, artan yakıt fiyatları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı sürecinin (Brexit) yarattığı belirsizlikler nedeniyle iflas talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mevcut ticari durum ve beklentiler, Brexit sürecinin yarattığı belirsizliklerden etkilendiğinden şirketimizin Avrupa'da yeni destinasyonlara sefer düzenleme kabiliyetine olan güven ve Avrupa'da iş anlaşmaları yapma şansı azalmıştır." ifadelerine yer verildi.

İflas sürecinin başlatılması için hükümetten kayyum atamasını talep eden şirket, tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.