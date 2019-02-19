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20 bilet ellerinde kaldı

Germania’dan 20 kişilik bilet alan Trabzonlu dört aile çaresiz kaldı. Aileler, “Erken bilet alıp tasarruf edelim derken ortada kaldık” dedi

Giriş Tarihi: 19.2.2019
20 bilet ellerinde kaldı
ALMANYA'NIN Remscheid kentinde yaşayan Trabzonlu Kurt ve Yılmaz aileleri, Germania Havayolları mağduru oldu. Dört aile, Trabzon seyahati için 6 bin euroya 20 bilet aldıkları Germania'nın iflasının ardından ne yapacağını şaşırdı. Aileler, "Erken rezervasyon yaparak tasarruf etmek istemiştik" dedi.

HASAN Kurt (45), "Aile büyüklerini ziyaret edecektik. Biletleri geçtiğimiz kasım ayında Remscheid'da bir seyahat acentesinden aldık. Şimdi ortada o acente de yok. Mağduriyetin giderilmesi için devlet kurumları harekete geçmeli. Yolumuzu gözleyen akrabalarımız da haber üzerine üzgün" diye konuştu.

Cengiz PARLAYAN / REMSCHEİD
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20 bilet ellerinde kaldı
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