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Modacı hayatını kaybetti

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
Modacı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Chanel'in sanat direktörü Lagerfeld'in bir süredir kendini iyi hissetmediği ve dün sabah Paris'te bir hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Lagerfeld, Chanel'in ocakta Paris'te yapılan haute couture defilelerine de "yorgun hissettiği" gerekçesiyle katılamamıştı. Siyah gözlükleri ve kesik siyah eldivenleriyle tanınan Lagerfeld, 20. yüzyılın en önemli modacıları arasında yer aldı. Chanel markasıyla özdeşleşen modacının Karl adında başka bir markası da bulunuyor. Modacı Lagerfeld, Almanya'nın Hamburg kentinde 1933'te doğdu. 1954'te Paris'e giden Lagerfeld, 1955'te Pierre Balmain'in asistanı olarak moda kariyerine adım atmıştı.
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Modacı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti
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