Suriye'ye tatil turu Fransa'yı karıştırdı

8 yıldır iç savaşın hakim olduğu Suriye'ye kültür turlarına başlayacağını duyuran Fransız tatil operatörü Clio, Fransa'da tartışma konusu oldu. Avrupa'nın en geniş ölçekli tur operatörü unvanına sahip şirket, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'ye hangi amaçla olursa olsun giden tüm Fransız vatandaşlarının ülkeye dönüşünde detaylı bir incelemeye tabi tutulacağı söylendi ve şirketin, müşterilerin hayatını riske attığı belirtildi.

Suriye'de rejimin kontrolünde olan başkent Şam ve Lazkiye gibi kentlere tur düzenleyecek olan şirket Suriye'de 10 günlük tatil seçenekleri sunuyor.

Şirketin yardımcı müdürü Jean-Pierre Respaut, Suriye'ye düzenlenecek ilk tatil turu için rezervasyonların tamamlandığını ve sonbaharda düzenlenecek olan tur için kişi başı 3 bin avro ödeme yapıldığı belirtildi.

İç savaş öncesi Suriye Avrupa'dan yılda yaklaşık 2 milyon turist çekiyordu. Suriye turizm sektöründen yaklaşık 3 milyar avroluk gelir elde ediyordu.