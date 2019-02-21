Haberler > Avrupa Haberleri > "AB'den anlaşmasız ayrılığın sonuçları korkunç olur"

"'den anlaşmasız ayrılığın sonuçları korkunç olur"

çıkmazı hakkında Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'dan açıklama! Juncker, Brexit'te anlaşmalı ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur." dedi.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 14:51
AB'den anlaşmasız ayrılığın sonuçları korkunç olur

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'te anlaşmalı ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur." dedi.

Juncker, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) Genel Kurul oturumunda konuştu.

Brexit sürecini düzenli bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını hatırlatan Juncker, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur." yorumunda bulundu.

Brexit'in yıkıcı olduğunu ve geçmişi temsil ettiğini vurgulayan Juncker, mevcut durumda anlaşmalı ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu da hatırlattı.

Avrupa'da gençlerin iklim değişimine dikkati çekmek için sokağa çıkmalarından memnun olduğunu ifade eden Juncker, yaşlıların da iklim değişimiyle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Juncker, AB'nin 2021-2027'deki bütçesinin 4'te 1'inin iklim değişimiyle mücadeleye yönelik alanlara aktarılacağına dikkati çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"AB'den anlaşmasız ayrılığın sonuçları korkunç olur"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN