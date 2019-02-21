İstanbul’u gördüğümde rüyalarım gerçek oldu

BUGÜN NELER OLDU

ay önce Almanya'dan yola çıkan ve kendi ülkeleri dahil 7 ülkeyi gezen çiftin yolu, Türkiye'den de geçti. Şehir yaşamının stresinden bıkan Mika ve Uwe Nagel çifti, başkent Berlin'deki düzenlerini bırakarak Bavyera Eyaleti'nde bir köye yerleşti. Gezgin çift, şimdi de doğada yaşayabilecekleri en güzel yeri bulma hayaliyle dünya turuna çıktı. Parasız yolculuk yapan çift, ev temizliğinden çatı tamirine kadar çeşitli işler yaparak kendilerini misafir eden kişilere yardımcı oldu, böylece kalacak yer, yemek ve duş gibi ihtiyaçlarını karşıladı.