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’u gördüğümde rüyalarım gerçek oldu

’deki düzenlerini geride bırakıp önce bir köye yerleşen Nagel çifti, tamamen doğal bir yaşam alanı bulmak üzere dünya turuna çıktı

Giriş Tarihi: 21.2.2019
İstanbul’u gördüğümde rüyalarım gerçek oldu
9 ay önce Almanya'dan yola çıkan ve kendi ülkeleri dahil 7 ülkeyi gezen çiftin yolu, Türkiye'den de geçti. Şehir yaşamının stresinden bıkan Mika ve Uwe Nagel çifti, başkent Berlin'deki düzenlerini bırakarak Bavyera Eyaleti'nde bir köye yerleşti. Gezgin çift, şimdi de doğada yaşayabilecekleri en güzel yeri bulma hayaliyle dünya turuna çıktı. Parasız yolculuk yapan çift, ev temizliğinden çatı tamirine kadar çeşitli işler yaparak kendilerini misafir eden kişilere yardımcı oldu, böylece kalacak yer, yemek ve duş gibi ihtiyaçlarını karşıladı.
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İstanbul’u gördüğümde rüyalarım gerçek oldu
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