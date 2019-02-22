Devlet destekli FETÖ kursu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'dan aldıkları destek ile bu ülkeyi üsleri haline getiren FETÖ'cüler, Münih kentinde dil ve uyum kursu açtı. Mülteci akınından sonra oluşan boşluğu gören FETÖ'cüler açtıkları kursa devlet desteğini de ayarladı. Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), 700 saatlik uyum kursuna katılan her öğrenci için saat başı 1,95 euro (toplamda 1365) destek verecek. 1365 euro da kursiyerler ödeme yapacak.KURSU daha önce FETÖ'nün Aşağı Saksonya'daki derneğinin yöneticiliğini yapan isim olan Mahmut A. ve eski eşi olduğu dile getirilen Songül K. açtı. FETÖ'cüler, Almanya'da dershane ve okullarının adını değiştirince, yöneticilerinin yerlerini de kaydırdı. Mahmut A., Münih'te faaliyete geçti. Yeni açılışı yapılan kurs, internet sayfasında kurs verecek öğretmenler aramaya başladı. MÜNİHKursu Mahmut A. ve eski eşi Songül K. açtı. Mahmut A. daha önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Almanya temsilciliğini üstlenen kişi ile sık sık televizyon programlarına konuk olup FETÖ okullarını anlattı.FETÖ'cüler, Alman yetkililerin katılımı ile kent merkezinde Türklerin yoğun olduğu Schiller Caddesi üzerindeki binada kurs açtı. Binanın 2. katı komple kiralandı. Almanca kursları başlarken uyum kurslarının önümüzdeki ay start alacağı öğrenildi.