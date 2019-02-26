AP’ye bir PKK’lı daha

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Almanya'da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu gibi hareket eden Sol Parti, Avrupa Parlamentosu milletvekili seçiminde PKK sempatizanı Özlem Alev Demirel'i liste başı adayı gösterdi. PKK'yı açık açık savunan, PKK yasağının kalkmasını isteyen ve PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen Demirel'in meclise girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Demirel'in meclise girmesi halinde Sol Parti yine bir PKK'lıyı Brüksel'e göndermiş olacak.Parti 1999'da da yine PKK'lı Feleknas Uca'yı adayı göstermiş, Uca 10 yıl parlamentoda PKK savunuculuğu yapmıştı. Ardından HDP'den Batman Milletvekili seçilen Uca'nın terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Sol Parti, Helin Evrim Sommer, Sevim Dağdelen ve Özlem Alev Demirel gibi PKK sempatizanlarının yuvası haline geldi.