Erkeklerle başladı milli takıma yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Zonguldaklı işçi ailenin kızı Melisa Özarslan, "Erkeklerle futbola başladım ve 10 yaşıma kadar erkek takımında oynadım" dedi. U19 Türk Milli Kadın Futbol takımının değişmez stoperi, "Galatasaray ve Bayern Münih taraftarıyım hedefim bu formaları giymek" diye konuştu.Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti'nin ilk Türk kadın futbol takımı olan ve "NRW'nin Sultanları" diye tanınan Dortmund Ay Yıldız Derne Kadın Futbol Takımı, sezonun ikinci yarısına 6 yeni transferle giriyor. Takımın antrenörü Halil Koyuncu, "Geçen yıl yükseldiğimiz Kreis Liga A'da kalıcı olmayı hedefliyoruz" dedi.Cengiz PARLAYAN / DORTMUND