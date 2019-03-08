BUGÜN NELER OLDU

Hollanda basınının hedef seçtiği DENK partisi lideri Tunahan Kuzu, WNL kanalında katıldığı programda hakkında yalan haber yazanlara ağızlarının payını verdi. Kuzu, Günaydın Hollanda (Goedemorgen Nederland) adlı programda "Kanalizasyon gazeteciliği yapıyorsunuz. Bataklık içerisindesiniz" dedi.ÖNÜNDE yalan haberleri içeren kalın bir dosya olduğunu söyleyen ve örnekler vermeye başlayan Kuzu, "Ama bizi konuşturmamakta kararlısınız. Başka liderlere program için şart koşmazken benimle yayın öncesi pazarlık yapıyorsunuz. Onları koltuğa beni sandalyeye oturtuyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi./ LAHEY