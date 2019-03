Çok kullanışlı İsviçre çakıları

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Türkiye'ye olan düşmanlıkta, kökeninde Türklük olan isimler ön plana çıkarılıyor. Bu kişiler çok kullanışlı İsviçre çakısı misali her alanda kullanılıyor, her denileni eksiksiz yerine getiriyor. Son dönemde bu isimlere yeni örnekler eklendi. Bu sıralar en revaçta olanların başında, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde Uyum Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Serap Güler bulunuyor.Almanya, Türkiye'nin etkinliğini azaltmak için Almanya'ya özel İslam modeli üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdı. Almanya İslam modeli konusunda öne sürülen en etkin isimlerden biri Serap Güler. DİTİB'i her konuda karalama görevi alan Güler, DİTİB gündeme geldiğinde tüm televizyon kanallarının aradığı isim haline geldi. Genç kızların başörtüsüne 'sapıklık' diye iftira attı. Son olarak, Türkiye'nin Almanya'daki kültür faaliyetlerini 'siyasi faaliyetler' diye yorumladı.Türkiye'deki seçim döneminde ismi ön plana çıkarıldı. Adı Uyum Bakanlığı için bile geçti. İslam'ı, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği için özellikle Axel Springer medyası tarafından el üstünde tutuluyor. Din dersleri ve uyum konusu gündeme geldiğinde de Tekkal aranan isim oluyor.'Almanya İslamı' modelinin baş mimarı... FETÖ'nün talimatıyla, kadınlar, erkekler ve eşcinsellerin bir arada namaz kıldığı mescit oluşturdu. Cemaatin önüne geçerek namaz kıldırmaya kalkıştı. FETÖ'cülerle sıkı fıkı. Cem Özdemir ile birlikte Seküler İslam Girişimi kurdu. İslam tartışmalarında muhalif olarak televizyonda boy gösteriyor.Tirbüşon gibi... Her kapağı açıyor. Sol Parti'den milletvekili seçildiği dönemde göçmenler için çalışmalar yaparken bir anda İsviçre çakısı olarak PKK'nın eline geçti. Alman Federal Meclisi'nde PKK yararına her türlü faaliyeti yürütüyor. Türkiye'ye silah satılmaması için yoğun mesai harcıyor. PKK sözcüsü olarak televizyon kanalları arasında mekik dokuyor.Türkiye düşmanlığının baş mimarı. Türklerin yanındaymış gibi göründü ama siyasete girdiği günden bu yana Türkiye aleyhinde çalıştı. Sözde Ermeni soykırımı tasarısını meclise getirdi, Başkan Erdoğan'ı eleştirmeyi görev edindi. Bir diğer hedefi DİTİB, imamlar ve Türkiye sevdalıları. Özdemir'in siyasi kariyeri bitti. O artık kullanılıp atılanlar listesinin başında.Batı Trakyalı olması sebebiyle Türkler tarafından sevildi ancak Türkiye düşmanlığının prim yaptığını görünce karşımıza geçti. Milletvekili olunca, 'Türkler soykırım yaptı' dedi ancak bir sonraki seçimde koltuğunu koruyamadı. Giousouf, listeye vadesi dolan İsviçre çakısı olarak girdi.FETÖ firasisi Can, Almanya'ya geldiği günlerde el üstünde tutuldu. Ödüle boğulan Can, kanal kanal koştu, Türkiye'yi karalama mücadelesi verdi. Seçim döneminde Türkiye'deki muhalif partilerden daha çok çalıştı, cebini eurolarla doldurdu. Can'ın bu sıralarda sesi çıkmıyor. Belki de Almanya onu bu ara yedekte tutuyor.Uyum Bakanı olarak görev verildi. Ara ara Türkiye'yi sert dille eleştirdi. Her ne kadar yapıcı söylemleri de olsa Özoğuz, artık siyasette söz sahibi konumunu geride bıraktı.