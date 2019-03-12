CHP Köln’de PKK’dan oy istedi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir skandala daha imza attı. FETÖ ve PKK'nın yönlendirmesi ile siyaset yapan, bu uğurda HDP ve İyi Parti ile birlikte hareket eden CHP, Köln'de düzenlenen panelde PKK'dan açıkça oy istedi. CHP Köln teşkilatının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programına katılan Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, PKK'lıların oylarına talip olduklarını söyledi.PROGRAM Halk TV tarafından canlı yayınlanırken Bankoğlu, "31 Mart seçimlerine giderken bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir. Biz Bartın'da da tüm vatandaşlarımızın oylarına talibiz" diye konuştu. CHP, Türkiye'nin bekası için kurulan Cumhur İttifakı'na karşı her türlü kirli işbirliğinin içinde olmaktan çekinmediğini, PKK ile ittifakta olduğunu vekilinin ağzından açık etmiş oldu. KÖLNBankoğlu PKK'dan oy isterken, partisinin yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da "Hiç kimse siyasi görüşünden, inancından, kökeninden dolayı başka bir siyasi partiye oy verdiği için hor görülmeyecek" dedi.