Nasıl kıydın

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Bielefeld kentinde aşçıbaşı olarak çalışan Hataylı Süleyman Güvercin, Polonyalı eşi evi terk edince iki çocuğunu öldürdü. 41 yaşındaki Güvercin'in 1 yaşındaki oğlu ile 2 yaşındaki kızını bıçakladığı, ardından saat 13.15'te polisi arayıp intihar girişiminde bulunduğunu söylediği belirtildi. Eve gelen polis, iki çocuğun cansız bedeni ile karşılaşırken, cani baba hastanede tedavi altına alındı.PAZAR günü öğle saatlerinde meydana gelen cinayet öncesi 22 yaşındaki annenin evi terk ettiği belirtildi. Komşular, birlikte yaşayan çiftin son dönemde sürekli kavga ettiklerini, annenin yuvaya giden çocuklarını bırakıp evden ayrıldığını, Süleyman Güvercin'in psikolojisini de iyi görmediklerini söyledi. Olayla ilgili 7 polisten oluşan cinayet komisyonu kuruldu.Cani baba Süleyman Güvercin, Bielefeld'de bir Türk restoranında şef garson olarak çalışıyordu. Eşinin evi terk etmesine kızan ve cinnet getiren Süleyman Güvercin, 1 yaşındaki oğlu ile 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.