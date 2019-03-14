Bitsin artık bu evlat hasreti

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da yaşayan Kenan Önder, henüz 28 günlükken elinden alınan oğlu Armağan için büyük mücadele başlattı. Mart 2017'de dünyaya gelen oğlunun evde baygınlık geçirdiğini söyleyen Önder, "Ambulans çağırdık ancak gelene kadar kendine geldi. Buna rağmen hastaneye kaldırdık. Hastanede beyin kanaması geçirdiğini ve iki kaburga kemiğinin kırık olduğunu söylediler" dedi.Önder, "Bize bunu kimin yaptığını sordular. Üç yaşındaki çocuğumuzun yeni doğan bebeğimizin üstüne bastığını, beni görünce panikleyip üstüne düştüğünü anlattım. Sonra çocuğun omurga ve bacaklarında kırıklar olduğunu, bunu anne ve babanın yaptığını söyleyip gençlik dairesine haber verdiler. Hem yeni doğan çocuğumu hem de diğer çocuklarımızı aldılar" diye konuştu.Çocukların alınıp farklı ailelere verildiğini belirten Önder, "Çocuklarıma bakıcı aileler tarafından iyi bakılmadı. Hatta büyük oğlum alınmadan birkaç gün önce sünnet olmuştu. 'Lütfen pansuman yapın' diye söylememe rağmen pansuman yapmadılar. Yeni doğan bebeği hastanede sütten kestiler. Çocuklarda geçmişte yaralanma olup olmadığı araştırıldı, sonuç elde edilemedi" dedi.YAKLAŞIK yedi hafta sonra iki çocuğuna kavuştuğunu, ancak 28 günlükken alınan oğlu Armağan'ı geri alamadığını söyleyen Önder şöyle konuştu: İki çocuğum eve geldikten iki hafta sonra polis şikâyet olduğu gerekçesiyle evi bastı. Evi arayıp telefonlarımıza el koydular. Sekiz ay telefonu inceledikten sonra bize hiçbir delil bulamadıklarını yazdılar. Biz çocuğumuza kavuşma hayali kurarken kadın hâkim çocuğu vermedi.BAKICI ailenin bir ara kendisinden Armağan'ın pasaport ve sağlık kartlarını imza karşılığı istediğini kaydeden Kenan Önder, "Kadın hâkim velayetimizin yarısına el koyarak karşı tarafa verdi ve çocuğu bize yedi hafta göstermediler. Velayetin tamamı için dava açtılar. Biz de çocuğumuzu geri almak için yüksek mahkemede dava açtık. Çocuğumu almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Lütfen bize yardım edin" dedi.