Dört Türk’ten biri mutsuz

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Uyum Bakanlığı, 2018 Uyum Barometresi'ni açıkladı. Rapora göre, eyalette yaşayan Türklerin hoşnutsuzluğu arttı. Eyalette yaşayan ve modern Almanya'nın kurulmasında alın terleriyle büyük katkı sağlayan her dört Türk'ten biri kendini dışlanmış hissettiğini ifade etti.RAPORDA, bu hissin özellikle 2011'den sonra Türkiye'ye daha çok bağlanma ile arttığı kaydedildi. Türkleri aşağılayan kitap kaleme alan siyasetçi Thilo Sarrazin'in bu dışlanmada büyük katkısı olduğu belirtildi. Federal Meclis'te sözde Ermeni Soykırımı tasarısının onaylanmasının dışlamayı ve dışlanmışlık hissini artırdığı Türkler tarafından dillendirildi.Yavuz Selim Yorulmaz: Almanya'da yabancılara karşı ayrımcılığı maalesef hissediyoruz. Eğitim hayatında bu daha da hissedilir durumda. Örneğin 8. sınıfta iken bir öğretmen notlarım iyi olmasına rağmen bana açık açık, 'Seni sınıfta bırakacağım' dedi ve bıraktı. Önyargılıydı. Halk da zaman zaman yabancı olduğumuzu hissettiriyor.17,8 milyon nüfusun yaşadığı eyalette, 5,04 milyon göçmen kökenli bulunuyor. Türklerin genel nüfus içindeki oranı yüzde 5,4'e tekabül ediyor. Yani yaklaşık 1 milyon. Rapora göre Türklerin yüzde 80,4'ü Almanlarla iletişim halinde. Türklerin yüzde 85,9'u Almancaya iyi ya da çok iyi derecede hâkim.Türk olarak Almanya'da hayata, eğitime ve işe 1-0 mağlup başlıyoruz. Kim ne derse desin eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Laf ile eşitlik olmuyor. Ben icraata bakarım arkadaş!..Üniversiteli olarak eğitimim bittikten sonra Almanya'da gelecek kaygısı duymuyorum. Fakat sürekli yükselişte olan aşırı sağ beni gelecek açısından kaygılandırıyor ve üzüyor. Eğitimli Almanlar bile yurtdışına kaçıyor. Huzur ve mutluluk veren bir ortam yok.: Almanya'da doğdum ve büyüdüm, eğitimimi de burada tamamladım. Bütünüyle uyum sağladığım halde zaman zaman ayrımcılığa uğruyorum. Bazen güzel Almanca konuşmama iltifat geliyor ancak o iltifatın içinde bile gizli ayrımcılık yansıtılıyor. Ayrımcılığa karşı imza kampanyası başlatacağım.Lise döneminden itibaren çalışıyorum. Eğitimli ve meslek sahibi gençler için gelecek kaygısı yok. Ama iç huzur ve barış ortamına gelince elbette endişelerim var. Aşırı sağcı oylar gelecek açısından korku ve endişe verici. Bizim Türkiye gibi bir alternatifimiz var. Alman gençlerine acıyorum.