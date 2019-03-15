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Eyfel Kulesi'nin ışıkları için karartıldı

'nın başkenti 'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, 'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar anısına söndürüldü.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 07:17
Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için karartıldı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla gece yarısı ışıkları söndürülen kule, karanlığa büründü.

Hidalgo, kişisel sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin, "Nefret, Müslüman oldukları için kadınları, erkekleri ve çocukları bir kez daha öldürdü. Parisliler adına, Yeni Zelanda halkına, Christchurch sakinlerine ve Müslüman topluma başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede terör saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin anısına karartılmıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında, 49 kişi yaşamını yitirmişti.

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Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için karartıldı
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