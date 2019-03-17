Macron Sarı Yelekliler'e sert önlemler alacak

Dün Paris sokaklarında yaşanan şiddet ve yağmalama, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin kolay kolay dinmeyeceğini gösterdi.

Hükümetin daha önce geri adım atmasının işe yaramaması sonrası, FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sert bir açıklama geldi.

"ORADAKİ HERKES BU SUÇUN ORTAĞI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, "Bugün Champs-Élysées Bulvarı'nda meydana gelen şiddet olaylarına, artık gösteri denemez. Bu şahıslar Cumhuriyet'i tahrip ve hatta yok etmek istiyorlar. Orada olan herkes bu suçun ortağıdır.

Fransa'da Sarı Yelekliler, yine sokaklarda... Polisten protestocular sert müdahale!

ANLAŞAMIYORUZ

Ensonhaber'in haberine göre; Kasımdan beri (Sarı Yelekliler'in taleplerini karşılamak için) birçok icraat yaptık. Ancak bugün gördük ki, bu konular üzerinde anlaşamıyoruz. (Şiddet olaylarının) tekrarlanmaması için en kısa zamanda sert kararlar alınması talimatı vereceğim."

"ŞİDDET MAZUR GÖRÜLEMEZ"

Öte yandan Fransa Başbakanı Edouard Philippe de sosyal medya hesabından, yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Philippe, "Fransızların büyük çoğunluğu gibi büyük bir öfke içindeyim. Bugün (16 Mart Cumartesi) yapılan şiddet olayları göstericilerin değil yağmacı, kundakçı ve suçluların eseridir. Hiçbir amaç uğruna şiddet mazur görülemez." ifadelerini kullandı.