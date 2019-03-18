Beyaz yakalı teröristler

BUGÜN NELER OLDU

Belçikaİstihbarat Servisi (VSSE), Batı Avrupa'da aşırı sağın şekil değiştirmeye başladığını ve hızla silahlandığı açıkladı. VSSE, bazı aşırı sağcı grup liderlerinin, "militanlarına atış eğitimi almaları, yasal ya da yasa dışı yollardan silah edinmeleri çağrısında bulunduğunu" belirtti. Özellikle 2015'teki mülteci akınından bu yana ırkçılar, İslam ve göçmen karşıtlığını ana konu haline getirdi.Fransa'da 'Generation Identitaire', Almanya ve Avusturya'da 'Identitaere Bewegung' adı altındaki kimlikçi hareket, beyaz yakalı aşırı sağcı hareket olarak aktarıldı. VSSE, Kalkan ve Dostlar (Schild en Vrienden) grubunun Belçika'da bu kategoriye girdiğini belirtip, "Bu gruplar, medya aracılığıyla söylemlerine dikkat çekmeye çalışıyor, Avrupa'nın Hıristiyan kimliğini savunmaya soyunuyor" dedi.Brüksel Bölge Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, "Beyaz yakalı aşırı sağ dediğimiz üniversite mezunu, kılık kıyafetiyle Neo-Nazileri andırmayan gençlerden oluşuyor. Bu kişilerin yaş ortalaması 22. Üniversitelerde örgütleniyorlar. Bu da tehlikenin boyutunu artırıyor." dedi.Almanya'da İslam ve Göçmen karşıtı PEGIDA ile AfD partisi içinde de silahlananlar var. Bunlardan biri PEGİDA hareketinin başkan yardımcısı Siegfried Daebritz.