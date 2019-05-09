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Türk itfaiyeci başkanı yedi

Zabıta , siyasi parti kurup oyları artırdı, ’li başkana rakip oldu, itfaiyeye sürüldü, tazminatla atıldı. O tazminat başkanı koltuğundan etti

Giriş Tarihi: 9.5.2019
Türk itfaiyeci başkanı yedi
Almanya'nın İserlohn kentinde Uğur Ünal, SPD'de politikaya başladı. Partide kendini gösterince Belediye Başkanı Peter Paul Ahrens tarafından dışlandı. Ünal, Birlikte İserlohn İçin (GFI) adıyla parti kurdu, 5 bin oya ulaştı. Ahrens, rakip gördüğü zabıta Ünal'ı itfaiyeciliğe sürdü. Sonra da 250 bin euro tazminatla işten attı.

İSTİFASI İSTENİYORDU
ÜNAL'IN aldığı tazminat kentte büyük yankı uyandırdı. Başkan, tazminatı belediye meclisi ve partisine danışmadan ödeyince zor durumda kaldı ve istifasını açıkladı. Ahrens, "Bu koşullarda görevde kalamam. Eylül itibariyle istifa ediyorum. Kendi inisiyatifimi kullanarak tazminatı ödedim. Meclis üyelerini haberdar etmemem hata olarak kabul edilebilir" dedi.

SİYASETTE YILDIZI PARLAYAN İSİM
UĞUR Ünal, sivrilmeye başlayınca belediyede görev yeri değiştirildi. Ünal, "Çıkış için başkan tazminat önerdi. Çalışma hakkı tanınmayacağını anlayınca tazminatı kabul ettim" dedi. Tazminat anlaşmasına konuşmama maddesi de eklendi.

SEÇİMLERDE ŞANSI VAR
BİR süre sağlık sorunları yaşadığı için partisinden uzak kaldığını anlatan 37 yaşındaki Uğur Ünal, "2020'de seçim var. Kent 95 bin nüfuslu. Üç kişiden biri göçmen kökenli. Üç yıl önce kurduğum GFI'nin 5 bin civarında oyu var. Bu oyların çoğunluğu SPD'den kopanlardan gelecek" dedi.

Tevfik KARA/İSERLOHN

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Türk itfaiyeci başkanı yedi
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