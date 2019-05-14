Almanya karanlık günlere gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA Türklerin kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi'nin (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, ülkede ırkçı saldırıların artık her gün yaşandığını söyledi. Yıldız, "Almanya'da NSU cinayetleri yaşandı ve öldürülenlerin çoğu Türk'tü. Partiler, kurumsal ırkçılığa karşı set çekmeli. Siyasi partilere büyük görev düşüyor" diye konuştu.KATILDIĞI iftar programında konuşan Yıldız, "Ludwigshafen kentinde adayımız ile oğlu seçimler için afiş asarken ırkçı bir saldırgan afişimizi indirmiş. 21 yaşındaki gencimiz tepki gösterince dirseğiyle göğsüne vurmuş, ırkçı hakaretlerde bulunmuş, köpeğini üzerine salmış. Gencimiz rapor aldı" dedi./ LUDWİGSHAFEN