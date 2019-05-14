Haberler > Avrupa Haberleri > Almanya karanlık günlere gidiyor

karanlık günlere gidiyor

BIG Partisi Genel Başkanı , ’da artık her gün yaşanmaya başladığını söyledi ve Almanya’nın karanlığa doğru gittiğini belirtti

Giriş Tarihi: 14.5.2019
Almanya karanlık günlere gidiyor
ALMANYA'DA Türklerin kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi'nin (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, ülkede ırkçı saldırıların artık her gün yaşandığını söyledi. Yıldız, "Almanya'da NSU cinayetleri yaşandı ve öldürülenlerin çoğu Türk'tü. Partiler, kurumsal ırkçılığa karşı set çekmeli. Siyasi partilere büyük görev düşüyor" diye konuştu.

KATILDIĞI iftar programında konuşan Yıldız, "Ludwigshafen kentinde adayımız ile oğlu seçimler için afiş asarken ırkçı bir saldırgan afişimizi indirmiş. 21 yaşındaki gencimiz tepki gösterince dirseğiyle göğsüne vurmuş, ırkçı hakaretlerde bulunmuş, köpeğini üzerine salmış. Gencimiz rapor aldı" dedi.

Fatih YILMAZ / LUDWİGSHAFEN
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya karanlık günlere gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN