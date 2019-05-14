Neo-Naziler’in İsviçre örgütü

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İsviçre'de Neo-Naziler, Almanya'da Türkleri katleden NSU terör örgütünün benzeri bir örgüt kurdu. 18 Mart 2019'da Facebook'ta kurulan gizli sayfada, ülkede yaşayan yabancılara dönük terör eylemleri planlandı. Neo- Nazi terör örgütü, grubun içine İsviçreli gazetecilerin sızmasıyla deşifre oldu. 'White Resistance' (Beyaz direniş) isimli sayfada yazılan mesajlar oldukça ürkütücü.TERÖR grubunun Basel'de yaşayan bir ırkçı tarafından kurulduğunu yazan Blick gazetesi, grubun lider kadrosunu oluşturan bir diğer kişinin de Sırp asıllı bir ırkçı olduğunu açıkladı. Grup lideri G.S.'nin grubu, Yeni Zelanda'da Müslümanlara dönük terör saldırısından hemen sonra kurduğu kaydedildi. Gruba sadece özel davet ile üye olunabiliyor.BUNA rağmen gazeteciler, gruba üye olmayı başardı. Yaklaşık 25 kişinin bulunduğu gruptaki yazışmaları deşifre eden Sonntagsblick gazetesi, bunun için aylarca araştırma yapıldığını bildirdi. Gazete, "Facebook'ta kurulan grup, kısa süre içinde şiddete hazır bir Neo- Nazi hücresine dönüştü. Grubun liderleri, yaşları 30 ile 46 arasında değişen üç Neo-Nazi" dedi. ZÜRİHGRUPTA her gün Yahudiler, Müslümanlar ve yabancılara hakaret edildiğine dikkat çeken gazete, grubun çok tehlikeli olduğunu yazdı. Gazete. "Genelde yazışmalar akşam saatlerinde başlıyor. Irkçı karikatürler ve söylemlerle gaza geliyorlar. Bazıları kokain çekiyor, bazıları içki içiyor" dedi ve ırkçı içerikli bu sohbetlerin ekran görüntülerini paylaştı.YAZILARDA, "Hazır olduğumuz anda İsviçre genelinde terör estireceğiz. Aynı NSU gibi", "Hepsinin soyunu kurutacağız", "Etnik temizlik yapacağız", "Yahudi, Müslüman ve zenci istemiyoruz" gibi ifadeler bulunuyor. Yazışmalarda bir zenciyi nasıl öldürebileceğini tartışan grup, nisan ayı başında ise dövüş sporları için harekete geçtiği gibi, 13 Nisan'da terör örgütü kurmaya karar verdi.AVRUPA'DA 8 ülkede yapılan anket, katılımcıların yüzde 43'ünün kıta genelinde aşırı sağın yükselişini tehdit olarak algıladığını ortaya koydu. Kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, İtalya, Polonya, İsveç ve Macaristan'da yaklaşık 8 bin kişiyle anket gerçekleştirdi. Ankete göre aşırı sağın yükselişine ilişkin tehdit algısının en yüksek olduğu ülke Almanya (yüzde 56). Almanya'yı yüzde 48 ile İsveç takip ediyor.