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Fitnecilere en güzel cevap

’yi karalama kampanyası düzenleyenlere en güzel cevap turizmden geldi. Türkiye’ye giden sayısı yüzde 24 arttı

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Fitnecilere en güzel cevap
TÜRKİYE'YE turist akınının önünü kesmek isteyenlerin oyunu tutmadı. Siyasilerin yeniden dillendirmeye başladığı, 'Türkiye'ye gitmeyin' çağrılarına halk kulak asmadı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, nisan ayı turizm verilerini paylaştı. Ersoy, "Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 24 arttı" dedi.

BAKAN Ersoy, en fazla ziyaretçinin yüzde 48 ile Almanya'dan geldiğini vurguladı. Ersoy, "Türkiye'yi nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları, yüzde 34 artışla Ruslar, yüzde 31 artışla İngilizler izliyor" ifadelerini kullandı.
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Fitnecilere en güzel cevap
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