Başörtüsü yasak kipa serbest

BUGÜN NELER OLDU

AVUSTURYA Meclisi, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçüler Partisi'nin (FPÖ) oylarıyla ilkokullarda başörtünü yasakladı. Hükümetin çıkarttığı yasa, ülkede Müslümanlara dönük ayrımcılığın ne boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Yasa bundan böyle "dünya görüşünü yansıtan veya başın kapatılmasına bağlı dini kıyafetlerin" taşınmasını yasaklıyor.ANCAK "Dini semboller, kıyafetler yasaklansın" talebi, sadece Müslümanları etkilemeyeceği için, planlar yapıldı. Sonunda Avusturya hükümeti, bahaneyi buldu. Dini aidiyeti gösteren kıyafetleri, sembolleri yasaklayan Avusturya Yahudilerin başına taktığı kipayı yasaklamamak için, "Kipa başın tamamını kapatmadığı için yasak kapsamında değil" açıklamasını yaptı.YASAK, tıbbi nedenler veya yağmur ve kara karşı korunmak için takılan başörtüsünü kapsamıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya kararı, AB Temel Haklar Bildirgesi'ni ihlal eden bir karar olarak değerlendirdi. Sırakaya, "Alınan kararda diğer dinlere ait sembol ve kıyafetlerin yasağın dışında tutulması, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın en önemli göstergesidir" dedi.BELÇIKA'DA 26 Mayıs'ta yapılacak federal seçimler öncesi Yeşiller Partisi (Ecolo) tarafından dağıtılan ve Müslümanların bazı haklar almasını savunan broşürün yasaklanması büyük tepki çekti. Broşürde devlet kurumlarında çalışan personel ve öğrenciler için başörtüsü takma izni verilmesinin yanı sıra öğrencilerin dini bayramlarda bir gün okuldan izin alabilmelerine olanak tanınması talep ediliyordu. Ayrıca kurban kesimine de özgürlük isteniyordu.