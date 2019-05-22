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Galibiyet kutlamasında taraftarı elektrik çarptı

’da çim hokeyi şampiyonluk kutlaması sırasında kazanan takımın fırlattığı havai fişek elektrik kablolarına isabet edince, saha kenarındaki demir çite yakın olan izleyiciler elektrik akımına kapıldı.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 16:38
Galibiyet kutlamasında taraftarı elektrik çarptı

Belçika'da çim hokeyi şampiyonluk kutlaması sırasında kazanan takımın fırlattığı havai fişek elektrik kablolarına isabet edince, saha kenarındaki demir çite yakın olan izleyiciler elektrik akımına kapıldı.

Olay, Belçika'nın Flaman bölgesinde yer alan Mol kasabasında meydana geldi. Yerel medyada yer alana haberlere göre, yerel saat ile 18:00'de oynanan Inter Mol hokey kulübü U19 kızlar maçında kazanan takım, kutlamalar sırasında havai fişek fırlattı. Havai fişeklerin yüksek gerilimli elektrik kablolarına isabet etmesi sonucu elektrik kabloları saha kenarındaki demir çite çarptı. Bunun sonucunda elektrik akımı demir çitlerden trafonun bulunduğu yöne doğru ilerleyerek, trafonun patlamasına neden oldu.

Yetkililer, saha kenarındaki demir çite yakın olan seyircilerin elektrik akımından etkilendiği; çoğunluğu seyircilerden oluşan 20 kişinin ise meydana gelen olayda yaralandığı belirtildi. Ayrıca, yaralıların hemen bölgedeki hastanelere kaldırıldığı ve iki kişinin ise halen hastanenin yanık ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi.

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Galibiyet kutlamasında taraftarı elektrik çarptı
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