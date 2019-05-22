İtalya’da turist otobüsü şarampole yuvarlandı

İtalya'da turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena eyaletinde bulunan Monteriggioni bölgesinde meydana geldi. Yerel saatle 09:30'da meydana gelen kazada, otobüsün girdiği virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı ve ardından şarampole yuvarlandığı belirtildi.

Otobüsün çoğunluğu Ruslardan oluşan 60 turisti taşıdığı; kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin de yaralandığı. Yaralıların olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Otobüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalar sürerken; kazanın nedenini araştırıldığı belirtildi.