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’da turist otobüsü şarampole yuvarlandı

'da turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 15:45
İtalya’da turist otobüsü şarampole yuvarlandı

İtalya'da turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena eyaletinde bulunan Monteriggioni bölgesinde meydana geldi. Yerel saatle 09:30'da meydana gelen kazada, otobüsün girdiği virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı ve ardından şarampole yuvarlandığı belirtildi.

Otobüsün çoğunluğu Ruslardan oluşan 60 turisti taşıdığı; kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin de yaralandığı. Yaralıların olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Otobüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalar sürerken; kazanın nedenini araştırıldığı belirtildi.

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İtalya’da turist otobüsü şarampole yuvarlandı
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