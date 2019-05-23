"AP seçimlerinde sağ veya sol değil AB'nin geleceği oylanıyor"

Borrell, AP seçimleriyle ilgili İspanyol basınına verdiği demeçlerde, "AP seçimlerinde oylanan daha fazla sağ veya sol değil. Burada oylanan vatandaşların Avrupa projesinin devamını isteyip istemedikleridir." görüşünü savundu.

"Avrupa Birliği'nin (AB) artık kendi stratejisini oluşturmasının ve bir mantık gücü olarak hareket etmesinin zorunlu olduğunu" savunan Borrell, AB vatandaşlarının artık dünyanın geleceğine ilişkin ne rol oynamak istediklerine karar vermeleri gerektiğini ifade etti.

Türkiye ve AB arasında Aralık 2013'te imzalanan sığınmacılarla ilgili geri kabul anlaşmasına destek veren ve bunu eleştirenleri "cahillikle" suçlayan Borrell, "AB-Türkiye anlaşmasına çamur atanlar ne konuştuklarını bilmiyorlar. Hayalciliği bırakın, gerçeğe dönün. Bu anlaşma, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların sağlık ve eğitim giderlerinin AB tarafından finanse edilmesini sağladı. Akdeniz'de boğulan sığınmacıların sayısı bin 200'den 80'e indi. Bu anlaşmanın yapılması gerekiyordu." " diye konuştu.

Öte yandan, AB'nin ABD'nin değişen stratejilerine karşı harekete geçmek mecburiyetinde olduğunu vurgulayan Borrell, sözlerine şöyle devam etti:

"AB, ABD'nin karşısında bir mantık gücü olmaya başlamalı çünkü güçlerin dünyasında yaşıyoruz. ABD açık olarak bize, 'Savunmanız bizim sorunumuz değil ve birliğiniz artık rahatsız ediyor.' diyor. Bu yüzden İlk Amerika (America First) görüşüne Birleşik Avrupa (United Europe) diye cevap vermeliyiz. NATO'dan çıkmamız gerek demiyorum ama stratejik bir otonoma sahip olmalıyız ve tepki verme kapasitesine sahip olmamız gerekiyor."

İspanyol sosyalist siyasetçi Borrell, 2004-2007'de AP Başkanı olarak görev yapmıştı. İspanya'da Haziran 2018'de PSOE lideri Pedro Sanchez'in başbakanlığında kurulan azınlık hükümetinde dışişleri bakanı olarak göreve getirilen Borrell, yine Sanchez'in isteğiyle sosyalistlerin AP seçimlerinde liste başı adayı olarak gösterildi.

Katalan sosyalist 72 yaşındaki Borrell'in AP seçimlerinin ardından şu anda İtalyan Federica Mogherini'nin üstlendiği AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine aday olması öngörülüyor.