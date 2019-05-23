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İlk kahraman Türk veda etti

’da ilk ‘kahraman’ ve ‘Türk danış’ unvanını alan , yaşama veda etti

Giriş Tarihi: 23.5.2019
İlk kahraman Türk veda etti
Almanya'ya 1960 yılında gelen ve iki yıl sonra Nürnberg'de çıkan büyük yangından altı kişiyi kurtaran Cahit Turan, 84 yaşında vefat etti. 17 Ocak 1962 günü Nürnberg'deki alışveriş merkezinde 22 kişinin öldüğü yangında altı kişiyi kurtardığı için 'kahraman' ilan edilen Turan uzun zamandır yaşlılar yurdunda kalıyor ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

TURAN'IN cenazesi Nürnberg'deki Müslüman mezarlığında toprağa verildi. Cahit Turan, Türklere danışmanlık yapılması için açılan merkezde (Türk Danış) görevlendirilen ilk Türk danışmandı. NÜRNBERG
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İlk kahraman Türk veda etti
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