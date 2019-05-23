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İşte 'nın basın özgürlüğü anlayışı

'nın basın özgürlüğüne yönelik ağır ihlalleri tepki çekmeye devam ediyor. Fransız medyası Macron'un uygulamalarına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 18:47
İşte Fransa'nın basın özgürlüğü anlayışı

Türkiye'ye yönelik basın özgürlüğü dersi vermeye kalkışan Fransa'da basın özgürlüğü baskı altında.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde muhabiri Ariane Chemin ulusal güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle ifadeye çağırılması Fransa'nın basın özgürlüğü konusunda gerçek yüzünü orta çıkardı. Karar medyada ve kamuoyunda büyük tepki çekti. Gazeteler manşetlerinden Macron'a sert tepki gösterdi.

MACRON'UN KARANLIK İŞLERİNİ YÜRÜTÜYOR


Le Monde Muhabirinin Fransa Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün sırlarını ifşa ettiğine yönelik soruşturmanın kapsamı genişliyor. Daha önce iki gazetecinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Le Monde Muhabiri Chemin de ifadeye çağırılmıştı Gazeteci Chemin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karanlık işlerini yürüttüğü iddia edilen Güvenlik Müdürü hakkında ortaya atılan çeşitli iddiaları haberleştirmişti. Yemen'de de Fransız silahlarının kullanıldığı öne sürülmüştü.
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