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Dört katil zanlısından üçüne beraat

’da kafasına beyzbol sopası ile vurularak öldürülen ’un katil zanlılarından sadece biri 4 yıl ceza aldı

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Dört katil zanlısından üçüne beraat
EYALET MAHKEMESİNDE SONUÇ DEĞİŞMEDİ
ALMANYA'NIN Herford kenti yakınlarındaki Löhne kasabasında dört Rus gencinin saldırısına uğradıktan sonra yaşamını yitiren Harun Aydurmuş'un (49) üç katil zanlısı beraat etti. İtiraz sonrası görülen davada Bielefeld Eyalet Mahkemesi, üç Rus gencinin ölüme sebebiyet verdikleri iddiasının kanıtlanamadığını belirtti. Aydurmuş'un kafasına beyzbol sopası ile vuran Mikail Z. (28), altı yıl hapis istemine rağmen dört yıllık ceza almıştı. Aydurmuş, 14 Mayıs 2015'te kızını tren istasyonuna bıraktıktan sonra saldırıya uğramış, iki gün sonra hastanede ölmüştü.

Cengiz PARLAYAN
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