Ey almanya işte eserin

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Almanya'da basının ve siyasilerin körüklediği İslam düşmanlığı, iki camiye daha saldırı gerçekleştirilmesine neden oldu. Özellikle DİTİB'in Alman siyasiler ve basın tarafından açıkça hedef gösterilmesinin ardından saldırılarda gözle görülür artış yaşanıyor. Kassel'de DİTİB'e bağlı Merkez Camisi'ne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlenirken, Bremen'de ise Kuran'lara zarar verildi.ŞURAYA bağlı Rahman Camisi'nde yaklaşık 50 Kuran yırtıldı ve tuvalete atıldı. Cumartesi günü öğleden sonra camiye girdikleri sanılan kimliği belirsiz kişiler, çirkin saldırıdan sonra kayıplara karıştı. Bremen İslam Şurası Başkanı Murat Çelik, saldırıya sert tepki gösterdi. Caminin şehir merkezinde olduğuna dikkat çeken Çelik, "Özellikle Kur'anı Kerim'i hedef almışlar. Bu kasıtlı olarak planlanmış bir provokasyondur" dedi.ÇELİK, "Güvenlik yetkililerinden soruşturmanın sonuçları konusunda azami şeffaflık ve faillere karşı kararlı ve sert bir eylem beklemekteyiz. Camilerin daha iyi korunmasını bekliyoruz. Bremen Müslümanları olarak bu zor zamanlarda birbirimize daha yakın olmalıyız" dedi. Olaydan sonra camiye gelen polis geniş çaplı bir araştırma yaptı ve tanıklardan yardım istedi. Caminin güvenlik kameralarının ise olay günü çalışmadığı öğrenildi.KÖLN'DE Keupstrasse'de yapılan anma töreninden kısa süre önce kentte ağırlıklı olarak Türkler olmak üzere Müslümanların ev ve işyerlerine ırkçı mektuplar bırakıldı. Özellikle Mülheim semtinde binaların posta kutularına bırakılan mektupların üzerinde gamalı haç var. Mektupta, "Almanya'daki Müslümanlar, ülkemizi istilanız başarısız olacak. Alman halkı uyanıyor ve artık net olarak sizin düşman olduğunuzu ve bizden nefret ettiğinizi görüyor. Siz, Yahudilerin, Almanya ve Avrupa'yı yok etmek için kullandığı maşasınız. Bu nedenle her biriniz legal bir hedeftir. Müslümanlar: Almanya'yı terkedin. Yakında size dönük bilinçli saldırılar başlayacak" deniliyor. KÖLNKASSEL'DE taşlanan caminin başkanı Seyfettin Eryörük, saldırının camilerinde cemaatin olmadığı saatlerde yapıldığını açıkladı. Saldırıda caminin camları kırıldı. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı saldırıyı kınadı ve emniyet makamlarının failleri yakalayarak adalete teslim etmesini beklediğini söyledi. Kassel Savcılığı ise saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. Aynı cami önceki yıllarda terör örgütü PKK sempatizanları tarafından hedef alınmış, failler yakalanamamıştı. Mehmet UZUN / BREMEN