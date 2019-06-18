Katil zanlısı Neo-Nazi çıktı

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KASSEL Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'yi öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan 45 yaşındaki Neo-Nazi'nin sabıka dosyası kabarık çıktı. Aşırı sağcı Neo-Nazi partisi NPD ile bağlantısı olduğu söylenen zanlının, 1993'te Hohenstein Steckenroth'ta bir mülteci yurduna bombalı eylem düzenlediği, şans eseri olayda kimsenin yaralanmadığı belirlendi.HAPİS cezasına mahkum edilen zanlının, Dortmund'da Neo-Nazi yürüyüşlerine katıldığı ve burada 'Combat 18' adlı ırkçı gruba üye olduğu bildiriliyor. Aşırı sağcıların kalesi sayılan Dortmund'da 2006'da NSU, Mehmet Kubaşık'ı katletmişti. Vali, 2 Haziran'da evinde başından vurulmuş hâlde bulunmuştu.Cengiz PARLAYAN / DORTMUND