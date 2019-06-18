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Katil zanlısı Neo-Nazi çıktı

cinayetleri hakkında çok şey bilen Kassel Valisi Lübcke’nin katil zanlısı, 1993’te saldırı gerçekleştiren Neo-Nazi çıktı

Giriş Tarihi: 18.6.2019
Katil zanlısı Neo-Nazi çıktı
DOSYASI KABARIK ÇIKTI
KASSEL Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'yi öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan 45 yaşındaki Neo-Nazi'nin sabıka dosyası kabarık çıktı. Aşırı sağcı Neo-Nazi partisi NPD ile bağlantısı olduğu söylenen zanlının, 1993'te Hohenstein Steckenroth'ta bir mülteci yurduna bombalı eylem düzenlediği, şans eseri olayda kimsenin yaralanmadığı belirlendi.

IRKÇI GRUBA ÜYE
HAPİS cezasına mahkum edilen zanlının, Dortmund'da Neo-Nazi yürüyüşlerine katıldığı ve burada 'Combat 18' adlı ırkçı gruba üye olduğu bildiriliyor. Aşırı sağcıların kalesi sayılan Dortmund'da 2006'da NSU, Mehmet Kubaşık'ı katletmişti. Vali, 2 Haziran'da evinde başından vurulmuş hâlde bulunmuştu.

Cengiz PARLAYAN / DORTMUND
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Katil zanlısı Neo-Nazi çıktı
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