Katil zanlısı Neo-Nazi çıktı

DOSYASI KABARIK ÇIKTI
KASSEL Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'yi öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan 45 yaşındaki Neo-Nazi'nin sabıka dosyası kabarık çıktı. Aşırı sağcı Neo-Nazi partisi NPD ile bağlantısı olduğu söylenen zanlının, 1993'te Hohenstein Steckenroth'ta bir mülteci yurduna bombalı eylem düzenlediği, şans eseri olayda kimsenin yaralanmadığı belirlendi.
IRKÇI GRUBA ÜYE
HAPİS cezasına mahkum edilen zanlının, Dortmund'da Neo-Nazi yürüyüşlerine katıldığı ve burada 'Combat 18' adlı ırkçı gruba üye olduğu bildiriliyor. Aşırı sağcıların kalesi sayılan Dortmund'da 2006'da NSU, Mehmet Kubaşık'ı katletmişti. Vali, 2 Haziran'da evinde başından vurulmuş hâlde bulunmuştu.
Cengiz PARLAYAN / DORTMUND