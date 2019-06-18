Parti kurdu hayatı karardı

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Almanya'nın İserlohn kentinde yaşayan ve zabıta olarak görev yapan Uğur Ünal'ın aldığı tazminat başına bela oldu. Belediyenin, Birlikte İserlohn İçin (GFI) adı altında kurduğu partiyle kısa sürede 5 bin oya ulaşan Ünal'dan siyasi nedenlerle kurtulmak istediği ileri sürülüyor. Ünal, partisiyle başarılı olunca, hep zorluklarla karşı karşıya kaldı. Önce başka bir göreve verilen Ünal, sonra da yüklü bir tazminatla işten çıkartıldı.UĞUR Ünal'ın 250 bin euro tazminat verilerek işten çıkartıldığının basına sızdırılması üzerine oluşan baskı, savcılığı da harekete geçirdi. Savcılık, belediye yetkilileri hakkında soruşturma açarken, diğer yandan da mahkeme kararıyla Uğur Ünal'ın banka hesaplarına tedbir koydu. Ünal, hesabından para çekemediği için geçim sıkıntısı çektiği gibi, banka tarafından da sıkıştırılıyor.SAVCILIĞIN yaptığı tahkikat çerçevesinde herhangi bir şekilde zanlı olmamasına rağmen cep telefonu, bilgisayarı ve eşine aldığı otomobilin anahtarlarına el konulan Uğur, "Banka hesaplarım da donduruldu. Avukatım gerekli hukuki süreci başlattı. Ancak aradan geçen 3 haftaya rağmen olumlu bir cevap alamadık. Savcıya çocuklarım olduğunu söyledim. Onların ihtiyaçlarını karşılayamadığımı ilettim. Kendi paramı çekemiyorum" dedi.HESAPLARININ dondurulmasının adaletsizlik olduğunu belirten Ünal, "Dosyada adım bile geçmiyor. Bu para yaklaşık 3 hafta benim hesabımda olduğu halde kimseye aktarmadım. Şu anda 5 euro bile çekip çocuklarıma ekmek alamaz duruma geldim. Bu nasıl bir adalet? Benim suçum ne? Büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Benim mağduriyetimin acilen çözülmesini bekliyorum. Mesleki ve siyasi hayatımı bitirdiler. Türkiye'de adaletin olmadığını söyleyen Almanlar, Almanya'daki adaletsizliğe ne diyecek?" dedi.