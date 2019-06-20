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Türk polisinden sınır ötesi karşılama

YTB ile İçişleri Bakanlığı’nın ortak projesi kapsamında ’na çıkan sınır kapılarında Türk polisler, YTB görevlileri ve Sırpça bilen öğrenciler karşılayacak

Giriş Tarihi: 20.6.2019
Türk polisinden sınır ötesi karşılama
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye'ye tatile giden yurtdışındaki vatandaşlarımızı Sırbistan'daki sınır kapılarında karşılıyor. Sıla yolcularını bu yıl ilk kez sınır ötesinde karşılayan polislerimiz, sürücülere Türk bayrağı ile polis logosunu hediye ediyor. YTB Başkanı Abdullah Eren, "Avrupa'daki vatandaşlarımız bu yaz inşallah ülkemize daha rahat bir ulaşım imkanı bulacak" dedi. Türk polisi ve görevlilerin yanı sıra Türkçe-Sırpça bilen öğrenciler de sınır kapılarında görev alıyor.

Fatih ÖZYAR
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Türk polisinden sınır ötesi karşılama
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