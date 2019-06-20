Türk polisinden sınır ötesi karşılama

BUGÜN NELER OLDU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye'ye tatile giden yurtdışındaki vatandaşlarımızı Sırbistan'daki sınır kapılarında karşılıyor. Sıla yolcularını bu yıl ilk kez sınır ötesinde karşılayan polislerimiz, sürücülere Türk bayrağı ile polis logosunu hediye ediyor. YTB Başkanı Abdullah Eren, "Avrupa'daki vatandaşlarımız bu yaz inşallah ülkemize daha rahat bir ulaşım imkanı bulacak" dedi. Türk polisi ve görevlilerin yanı sıra Türkçe-Sırpça bilen öğrenciler de sınır kapılarında görev alıyor.