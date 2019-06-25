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erken seçime doğru

’da koalisyon hükümetini oluşturan partilerin AP seçimlerinde aldığı kötü sonuç sonrası partiler, el altından hazırlığına başladı

Giriş Tarihi: 25.6.2019
Almanya erken seçime doğru
AVRUPA Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının yarattığı deprem, Almanya'da etkisini göstermeye başladı. AP seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti'nin tarihin en düşük oyunu alması ve genel başkan Andrea Nahles'in istifası ile sarsılan hükümet, Hıristiyan Demokrat Birlik'in de hızla oy kaybetmesiyle köşeye sıkıştı.
KAMUOYU yoklamalarında Hıristiyan Birlik'in tarihin en düşük oy oranına gerileyip Yeşiller'in arkasına düşmesi erken seçim söylemlerinin artmasına neden oldu. Başbakan Angela Merkel ve CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer erken seçime karşı çıksa da, partiler seçim ihtimaline karşı hazırlığa başladı.
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Almanya erken seçime doğru
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