Vali Lübcke cinayeti faşistleri azdırdı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin bir Neo-Nazi tarafından evinde başından vurularak öldürülmesi, ülkedeki faşistleri cesaretlendirdi. Alman ARD Televizyonu'nda yayınlanan Kontraste programının Dresden kentinde düzenlenen bir Pegida gösterisinde yaptığı çekimlerde hiç çekinmeden kamera karşısına geçen Neo-Naziler, Lübcke cinayetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.BİR ırkçı, "Nefret nedeniyle her iki üç yılda bir cinayet işlenmesinin gayet doğal" olduğunu söyledi. Bir başkası ise Lübcke'yi "vatan haini" olarak gördüğünü belirterek, "Ben onu vatan haini olarak görüyorum. Eğer bir kişi, mülteci politikası hoşuna gitmediği için kendi vatandaşlarına ülkeyi terketmesini tavsiye ediyorsa, o benim için bir vatan hainidir" dedi.BİR başkası ise "Aslında bu yakında insani bir tepki olacak" dedi. Gazetecinin, "Yani cinayet insani bir tepki mi?" sorusuna ise ırkçı, "Ne ekersen, onu biçersin" cevabını verdi. Kamera karşısına çıkanların çoğu, "Cinayetten dolayı üzgün müsünüz?" sorusuna "Hayır" yanıtını verirken, diğerleri suskun kalmayı tercih etti. Irkçı görüşler ise siyasileri şoke etti.KUZEY Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, "Nasıl bir zamanda yaşıyoruz ki, bir cinayet kameralar karşısında hoş görülüyor?" diye sordu. SPD Meclis Grup Başkan Vekili Karl Lauterbach da Pegida'cıların insanı ürküttüğünü belirterek, "Bir siyasinin öldürülmesine sevinerek alay edenler, her şeyi yapabilir" dedi. Vali Lübcke, 2 Haziran'da Neo-Nazi Stephan Ernst tarafından öldürülmüştü. FRANKFURTDRESDEN Savcılığı, Pegida gösterisinde dile getirilen söylemler nedeniyle soruşturma başlattı. Savcılık, kışkırtıcılık ve bir cinayeti alenen övme suçlarından soruşturma açıldığını duyurdu.