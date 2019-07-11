Kanserlilere umut oldular

BUGÜN NELER OLDU

İskenderun'da doğup işçi ailesinin çocuğu olarak üç yaşında Almanya'ya geldi. Köln'de tıp öğrenimi görüp kendisini kanser araştırmalarına adadı. Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdiği aşıyla şimdi kanser hastalarının en büyük umudu. Eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte BioNTech adlı şirketi kuran Şahin, çoğunluğu laboratuvarda çalışan 1000 araştırmacıyla tümörlerde önemli küçülme elde eden buluşa imza attı.ŞAHİN'İN geliştirdiği tedaviye göre, özel bir genetik sekanslama, hastanın organizmasını harekete geçirerek antikor üretmesini sağlıyor. Fareler üzerinde deneylerini tamamlayan Şahin ve ekibinin buluşu, bugün çok zahmetli bir prosedür olan antikor üretimini kolaylaştırabilir. Deneylerde üretilen antikorlar, gelişip kan dolaşımına girdi ve orada bir hafta kalıp tümörleri küçülttü. MAİNZÖĞRETMENİ tarafından eğitim seviyesi daha düşük olan Hauptschule'ye gönderilmek istenen Şahin, Alman komşuları sayesinde bu okula gitmekten kurtuldu. Köln'de tıp öğrenimini tamamladıktan sonra başarıdan başarıya koşan Şahin'in 60'tan fazla patenti bulunuyor.ARAŞTIRMA alanında faaliyet gösterebilmek için ekonomik yönden güçlü olunması gerektiğini söyleyen Şahin, 2008 yılında kurduğu BioNTech'e finansman ararken yatırımcılardan 325 milyon dolar topladı. BioNTech, geçen yıl A serisi finansman turunda, 270 milyon dolar toplamıştı. Şahin Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürürken geliştirdiği aşı sayesinde Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı'ndan 3.5 milyon euroluk teşvik ödülü de kazanmıştı.