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: Utanç duyuyorum

Akdeniz’de mültecileri kurtarıp ’da limana yanaştığı için gözaltına alınan , ‘’dan ve AB’den utanç duyuyorum’ dedi

Giriş Tarihi: 13.7.2019
Alman kaptan: Utanç duyuyorum
AKDENİZ'DE kurtardığı düzensiz göçmenleri gemideki durumun kötüleşmesi üzerine İtalya'daki Lampedusa Adası'na izinsiz olarak bıraktığı için gözaltına alınan Alman Gemi Kaptanı Carola Rackete, "Hükümetimden, Almanya gibi bir ülkeden ve Libya'daki suçlara destek veren AB'den utanç duyuyorum" dedi.

İSPANYA'NIN El Pais gazetesine konuşan Rackete, "AB, insan ticareti ve işkenceye izin veren bir rejimi ve Libya Sahil Muhafaza ekiplerini finanse ediyor. AB, bu tip organizasyonlarla iş birliği yapmamalı. Suç işlendiğini bilerek finanse ediyorlar" dedi. Rackete ayrıca, aynı şartlarda olması halinde yine aynısını yapacağını söyledi.
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Alman kaptan: Utanç duyuyorum
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