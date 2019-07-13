Alman kaptan: Utanç duyuyorum

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AKDENİZ'DE kurtardığı düzensiz göçmenleri gemideki durumun kötüleşmesi üzerine İtalya'daki Lampedusa Adası'na izinsiz olarak bıraktığı için gözaltına alınan Alman Gemi Kaptanı Carola Rackete, "Hükümetimden, Almanya gibi bir ülkeden ve Libya'daki suçlara destek veren AB'den utanç duyuyorum" dedi.İSPANYA'NIN El Pais gazetesine konuşan Rackete, "AB, insan ticareti ve işkenceye izin veren bir rejimi ve Libya Sahil Muhafaza ekiplerini finanse ediyor. AB, bu tip organizasyonlarla iş birliği yapmamalı. Suç işlendiğini bilerek finanse ediyorlar" dedi. Rackete ayrıca, aynı şartlarda olması halinde yine aynısını yapacağını söyledi.