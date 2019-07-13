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Göçmenleri ırkçıya teslim etmişler

dairesinde ırkçı örgüt üyesi çalıştırıldığı ortaya çıktı. Daire, skandalı doğruladı ve ‘Sözleşme imzalatıyoruz, istisna’ diye durumu geçiştirdi

Giriş Tarihi: 13.7.2019
Göçmenleri ırkçıya teslim etmişler
ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI
ALMANYA'NIN Federal Göç, Mülteciler ve Uyum Dairesi'nde (BAMF) aşırı sağcı bir personel çalıştırıldığı ortaya çıktı. Hammerskin adlı Neo-Nazi grup üyesi personelin, dairede iki yıl çalıştığı belirlendi. Irkçının, AB ülkelerinde sığınmacı değiş tokuşunun karar verildiği birimde görevli olduğu kaydedildi.

BAMF, 'İSTİSNA' DEDİ
BAMF Sözcüsü, önceki yıllarda da personel alımından sonra bazı çalışanların geçmişte aşırı sağcı görüşlere sahip olduklarının ortaya çıktığını, ancak bunların çok istisnai olduğunu belirtti. Sözcü, tüm çalışanların anayasaya bağlılık esasına uygun bir sözleşme imzaladıklarını ve aykırı durumda kişinin işten atıldığını söyledi.
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Göçmenleri ırkçıya teslim etmişler
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