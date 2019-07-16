Bir polizei cinayeti daha

BUGÜN NELER OLDU

Korkunç olay, Almanya'nın Frankfurt Hattersheim kasabasında meydana geldi. Polisler, evinde gözaltına aldıkları 38 yaşındaki Güney Güngör'ü, birkaç saat sonra geri getirdiler. Yüzü gözü ve vücudunda morluklar bulunan Güngör, "Seni bu hâle kim getirdi' diye soran kuzeni Özlem'e, 'Polisler' cevabını verdi. "Biraz uyursam düzelirim" dedi ve yattı.BİR kargo şirketinde çalışan Güney Güngör, sabah kuzeni Özlem tarafından, yatağında ölü bulundu. Özlem Güngör, korkunç olayı SABAH'a anlattı. Ambulans çağırmak istediğini ancak kuzeninin "Bir şeyim yok. Kalbim ağrıyor. Uyuyunca geçer" dediğini anlatan Özlem Güngör, "Durumunu kötü görünce yanında kaldım ama sabah yatağında ölü buldum" dedi.Türkiye'ye izne giden Metin C., yakın arkadaşı olan Güney Güngör'ün kendisini 4 kez telefonla aradığını ancak çağrıları geç farkettiğini belirterek şunları söyledi: "4 kez aramış, sonra 2 sesli mesaj ve fotoğraf göndermiş. Mesajında kendisini polislerin bu hâle soktuğunu söylüyor. Bu belgeleri polise ilettim" dedi. Göngör'ün avukatı Andreas Fischer ise, "Polis şiddeti varsa gereken yapılacak" dedi.Güney Güngör'ün cenazesi otopsiden sonra memleketi Uşak'ta toprağa verilecek.Acılı haberi Türkiye'de alan baba Rüstem ve anne Ülkü Güngör gözyaşlarına boğuldu. Acılı aile sakinleştirici iğnelerle ayakta durabiliyor.