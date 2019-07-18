Ses duvarından servet yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa ülkelerine işçi olarak gelen Türkler, artık başarıları ile gururlandırıyor. Türkiye'de edebiyat öğretmenliğini bırakıp 1990 yılında Almanya'ya gelen Trabzon Sürmeneli Sait Çelik de azmi ve çalışkanlığı ile bu isimler arasında yer aldı. Abisi ile 2001 yılında inşaat şirketi kuran Çelik, şimdi Siegburg kentinde otoyolların ses duvarlarını yapan S&H Celik adlı, yılda üç milyon euro cirolu firmanın sahibi.ALMANYA'YA geldikten sonra inşaatlarda çalışan Çelik, "Bir gün kardeşim Hasan ile şirket kurma kararı aldık. Şirketi onun evinin bodrum katında kurduk. Altı ay iş alabilmeyi bekledik. İşyerlerine faks aracılığı ile reklam gönderdik. A 40 nolu otoyol için bir günlük tamir işi aldık. O iş başka işleri getirdi. Şimdi otoyolların devasa ses duvarlarını yapıyoruz. Trabzon'un sarp ve dik arazisi bize zorluklarla mücadeleyi öğretti" dedi.BİR Trabzonlunun dünyanın neresine giderse gitsin memleketini unutmayacağını söyleyen ve bu yüzden şirketini bordo mavili renklerle boyayan Çelik, "Bizde Trabzon sevdası var. Sürmene'de odunumuzu, otumuzu, fındığımızı, çayımızı zor ve engebeli arazide sırtımızda taşıdık. Bu zorluklarda sevdamızı doğada yeşerttik. Trabzon demek doğa sevgisidir, yayladır, emektir ve Trabzonspor'dur" dedi.