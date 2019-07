Türk profesöre büyük onur

BUGÜN NELER OLDU

KAZA sonrası vücutlarında oluşan hasarlar neticesinde hayata küsenlere umut olan plastik cerrah Can Cedidi, Almanya'da alanında en iyi doktorlar listesine girdi. Doktorların yaptıkları ameliyatlarda elde ettikleri başarıyı takip eden Alman Focus dergisinin sağlık komisyonu, her yıl yayınladığı Almanya'nın en iyi doktorlar listesine Prof. Dr. Can Cedidi'yi de aldı.BREMEN Mitte Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başhekimi olan Cedidi, "Focus, en iyiler listesinde yer aldığıma dair belge gönderdi. Benim için sürpriz oldu. Bu liste biz doktorlar için önemli. Dergi Almanya'nın en iyi 15 doktorunu, hastanelere, hastalara, sağlık alanında faaliyet gösteren kurumlara ve doktorlara danışarak seçiyor. Bu listede ilk kez yer aldım ve çok mutlu oldum" dedi.PROF. Cedidi, kazalarda göğüslerini kaybeden kadınlara kendi cilt ve yağlarından yeni göğüs yapıyor. Kolunu kaybetme aşamasına gelenlere kas ve sinir nakliyle kollarını yeniden kullanmalarını sağlıyor. Ağır yüz yanıklarına, vücudunun farklı bölgelerinden deri naklediyor. SABAH Avrupa, Prof. Cedidi'nin çalışmalarını daha önce manşetten duyurmuştu.