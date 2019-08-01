Irkçı eziyeti

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Almanya'nın Bad Camberg kentine bağlı Würges köyünde düğün salonu açmak isteyen Işık Ailesi'nin başına gelmedik kalmadı. Aileye önce "ses kirliliği" bahanesiyle ruhsat verilmek istenmedi. Aile, mimarla anlaşarak bu sorunu çözdü. Ardından, "Türkler burayı istila eder, çok sorun çıkar" söylemleri ortaya atıldı. Devreye ırkçı AfD partisi de girince aile zorda kaldı.AfD, belediyeye soru önergesi vererek konuyu meclis gündemine taşıdı. Halkta tepki oluşunca açık bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıdan sonra ise her şey bir anda ailenin aleyhinde gelişti. 400 kişi kapasiteli salonu, babası Arif Işık ve eniştesi Abidin Yaşar ile birlikte açmak isteyen Ayşe Işık, "O toplantıda söylenenler beni şoke etti. Hiç böylesini beklememiştim" dedi.Toplantıya katılanların başörtüsü taktığını görünce şaşırdığını söyleyen Işık, "Parayı nereden bulduğumuzu bile sorgulamaya başladılar. Hatta biri, 'Duyduk ki Erdoğan yatırım yapan herkese 50 bin euro veriyormuş. Erdoğan da buraya gelip toplantı yapar artık' dedi. Çok şaşırdım. Tehdit bile edildik. 550 bin euro harcadık, salonu açamıyoruz" diye konuştu.AyşeIşık, açamadıkları salonun camlarının kırıldığını söylerken, "Toplantıda biri, belediye başkanına, 'Haklarımızı savunamazsanız, kendi polisimizi devreye sokarız, onlar korur' dedi. Bize, 'Türkler gelip tuvaletlerini dışarıya yaparlar' diyen bile oldu. Toplantı çıkışında biri başörtümü çekti. Her ay 7 bin euro kira ödüyorduk. Salon sahibi şimdilik bu kirayı almıyor. O da zorda kaldı" şeklinde tepki gösterdi.