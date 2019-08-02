Böhmermann’ın paçavrasına yasak

BUGÜN NELER OLDU

Gündeme?gelebilmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkına hakaret dolu sözde şiir yazan Jan Böhmermann'ın Anayasa Mahkemesi'ne olan itirazı geri çevrildi. Hakaret içerikli şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesi kararına şaklabanın temyiz başvurusu reddedildi. Anayasa Mahkemesi, eyalet mahkemesinin kararını onadı.Anayasa ?Mahkemesi'nin kararından sonra Böhmermann, artık şiirin iğrenç bölümlerini okuyamayacak. Böhmermann, Hamburg Eyalet Mahkemesi'ndeki davayı kaybetmiş, karara itiraz etmişti. Şaklaban kararı Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde temyiz etmek istemiş, başvurusu reddedilmişti. Bu karardan sonra Böhmermann kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. BERLİNBöhmermann, 31 Mart 2016'da ZDF kanalında yayınlanan 'ZDF Neo Royal' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti. Soruşturmayı yürüten Mainz Savcılığı takipsizlik kararı vermiş, Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmemişti. Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine Böhmermann'ın okuduğu şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanması yasaklanmıştı. Devlet liderlerine hakareti suç sayan 103. madde yasadan çıkarılmıştı.