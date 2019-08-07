Irkçılıkta son nokta

Almanya'da
hükümetin
büyük ortağı
Hıristiyan
Demokrat
Birlik Partisi'nin (CDU)
Federal Meclis Grup
Başkan Yardımcısı
Carsten Linnemann,
iyi derecede Almanca
bilmeyen çocukların
ilkokula alınmamasını
istedi. Öneri
büyük tepki aldı. Eğitim
ve Öğretim Birliği Başkanı
Udo Beckmann, "Bu
siyasetin iflasıdır. Bundan
göçmen ve mülteci
çocukları etkilenir ve dışlama
anlamına gelir" dedi.
TEK KELİME BİLMİYORDUM
Baden
Württemberg Eyaleti Meclis Başkanı Muhterem Aras, "12 yaşında ortaokula başladığımda Almanca bilmiyordum. Vergi danışmanlığı yapıp büro açtım ve meclis başkanı oldum" diye tepki gösterdi. Schleswig Holstein Eyaleti'nin CDU'lu Eğitim Bakanı Karin Prien ise Linnemann'ın önerisinin popülist bir yaklaşım olduğunu ifade edip, "Eğitim açısından çok yanlış olur" diye konuştu.
SORUMLULUK DEVLETİNDİR
Almanya
Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) Başkanı Berin Arukaslan, "Göçmenlerin uyum sağlanması isteniyorsa çocukların daha ilkokulda ayrıştırılması doğru olmaz. Bu çocukları cezalandırmak anlamına gelir. Bir yıl çocuğun bekletilmesi gelişimi açısından da doğru değil. Almanca yeterli değilse sorumluluk devletindir ve okul nezdinde sorun çözülmeli" dedi.
PİLOT ÜLKE BAŞLADI BİLE
Almanya
öneriyi tartışırken Avusturya uygulamaya geçti. Ülkede ilkokula başlayacak çocuklara Almanca dil testi uygulanıyor. Çocuk dil testini başaramazsa, dil derslerinin öncelikli olduğu özel ders planına sahip bir sınıfa yönlendiriliyor. Bunun için 450 öğretmen görevlendirildi.
DUİSBURG'DA ORAN YÜKSEK
Linemann, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Duisburg kentinde ilkokula başlayan çocuklar arasında yapılan Almanca testini çocukların yüzde 16'sının başaramadığını ifade eti. CDU'lu politikacı, dil yetersizliğinden dolayı Almanya genelinde çeşitli alanlarda paralel toplumların ortaya çıktığını iddia etti.