Irkçılıkta son nokta

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'dahükümetinbüyük ortağıHıristiyanDemokratBirlik Partisi'nin (CDU)Federal Meclis GrupBaşkan YardımcısıCarsten Linnemann,iyi derecede Almancabilmeyen çocuklarınilkokula alınmamasınıistedi. Öneribüyük tepki aldı. Eğitimve Öğretim Birliği BaşkanıUdo Beckmann, "Busiyasetin iflasıdır. Bundangöçmen ve mülteciçocukları etkilenir ve dışlamaanlamına gelir" dedi.BadenWürttemberg Eyaleti Meclis Başkanı Muhterem Aras, "12 yaşında ortaokula başladığımda Almanca bilmiyordum. Vergi danışmanlığı yapıp büro açtım ve meclis başkanı oldum" diye tepki gösterdi. Schleswig Holstein Eyaleti'nin CDU'lu Eğitim Bakanı Karin Prien ise Linnemann'ın önerisinin popülist bir yaklaşım olduğunu ifade edip, "Eğitim açısından çok yanlış olur" diye konuştu.AlmanyaTürk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) Başkanı Berin Arukaslan, "Göçmenlerin uyum sağlanması isteniyorsa çocukların daha ilkokulda ayrıştırılması doğru olmaz. Bu çocukları cezalandırmak anlamına gelir. Bir yıl çocuğun bekletilmesi gelişimi açısından da doğru değil. Almanca yeterli değilse sorumluluk devletindir ve okul nezdinde sorun çözülmeli" dedi.Almanyaöneriyi tartışırken Avusturya uygulamaya geçti. Ülkede ilkokula başlayacak çocuklara Almanca dil testi uygulanıyor. Çocuk dil testini başaramazsa, dil derslerinin öncelikli olduğu özel ders planına sahip bir sınıfa yönlendiriliyor. Bunun için 450 öğretmen görevlendirildi.Linemann, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Duisburg kentinde ilkokula başlayan çocuklar arasında yapılan Almanca testini çocukların yüzde 16'sının başaramadığını ifade eti. CDU'lu politikacı, dil yetersizliğinden dolayı Almanya genelinde çeşitli alanlarda paralel toplumların ortaya çıktığını iddia etti.