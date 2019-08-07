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Irkçılıkta son nokta

’da bilmeyen çocuklara ilkokul kapısının kapanması önerildi. Eğitim ve veli birlikleri ayaklandı: Siyasetin iflası. Göçmenleri dışlarsınız??

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Irkçılıkta son nokta
Almanya'da hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Carsten Linnemann, iyi derecede Almanca bilmeyen çocukların ilkokula alınmamasını istedi. Öneri büyük tepki aldı. Eğitim ve Öğretim Birliği Başkanı Udo Beckmann, "Bu siyasetin iflasıdır. Bundan göçmen ve mülteci çocukları etkilenir ve dışlama anlamına gelir" dedi.

TEK KELİME BİLMİYORDUM
Baden Württemberg Eyaleti Meclis Başkanı Muhterem Aras, "12 yaşında ortaokula başladığımda Almanca bilmiyordum. Vergi danışmanlığı yapıp büro açtım ve meclis başkanı oldum" diye tepki gösterdi. Schleswig Holstein Eyaleti'nin CDU'lu Eğitim Bakanı Karin Prien ise Linnemann'ın önerisinin popülist bir yaklaşım olduğunu ifade edip, "Eğitim açısından çok yanlış olur" diye konuştu.

SORUMLULUK DEVLETİNDİR
Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) Başkanı Berin Arukaslan, "Göçmenlerin uyum sağlanması isteniyorsa çocukların daha ilkokulda ayrıştırılması doğru olmaz. Bu çocukları cezalandırmak anlamına gelir. Bir yıl çocuğun bekletilmesi gelişimi açısından da doğru değil. Almanca yeterli değilse sorumluluk devletindir ve okul nezdinde sorun çözülmeli" dedi.

PİLOT ÜLKE BAŞLADI BİLE
Almanya öneriyi tartışırken Avusturya uygulamaya geçti. Ülkede ilkokula başlayacak çocuklara Almanca dil testi uygulanıyor. Çocuk dil testini başaramazsa, dil derslerinin öncelikli olduğu özel ders planına sahip bir sınıfa yönlendiriliyor. Bunun için 450 öğretmen görevlendirildi.

DUİSBURG'DA ORAN YÜKSEK
Linemann, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Duisburg kentinde ilkokula başlayan çocuklar arasında yapılan Almanca testini çocukların yüzde 16'sının başaramadığını ifade eti. CDU'lu politikacı, dil yetersizliğinden dolayı Almanya genelinde çeşitli alanlarda paralel toplumların ortaya çıktığını iddia etti.

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Irkçılıkta son nokta
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