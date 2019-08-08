Gurbetçileri uyardı: ‘Evsiz kalabilirsiniz!’

Türkiye'nin 146 ülke ile otomatik bilgi paylaşımı anlaşması imzaladığını söyleyen Nacar, "Bu kapsamda, Hollanda hükümeti, Türkiye'de mal varlığı olup bildirmeyerek yardım alan gurbetçi Türklerin mal varlıklarına haciz koyabiliyor. Bu uygulamada Hollanda kobaydır ve sistem tutmuştur" dedi. Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerden de yardım alan Türklerin bu durumdan etkilenebileceğini belirten Nacar, şunları söyledi:



"Anlaşma olmasaydı diğer ülkelerden örneğin FETÖ'cülerin mal varlıklarına ilişkin Türkiye de bilgi alamayacaktı. Avrupa'da yaşayan gurbetçiler zor durumda kalınca 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)' getirildi. İşte bu kanunda varlık gizleme var, gurbetçiler varlıklarını gizlesin. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) çalışmalarımız sonucunda bir form hazırlandı. Gurbetçilerimiz bize müracaat ettiğinde 28 gün içerisinde hem tapudaki mal varlıkları hem de SGK'dan almış oldukları emekli maaşları gizlenebiliyor. Bu bilgiler, gizleyen kişiden başka kimseye verilmiyor. O yüzden Avrupalı Türkler varlıklarını Türkiye'de gizlesinler. Hollanda'da yaşıyorsunuz, bir gün çıkıp Türkiye'ye tatile gittiniz. Baktınız eviniz artık sizin değil. Hollanda hükümeti eve tedbir koydurmuş ve sattırmış. Böylelikle evsiz kalabilirsiniz."

ÖDEYECEĞİNİZ TARİHİ BİLDİRİN

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'den emekli olmak için yeni çıkan yasadan yararlanarak yurt dışı borçlanma formu doldurduğunu ifade eden Nacar, şöyle devam etti: "Onlara borçlanma tahakkukları gelecek, ödeme yapmadan önce ödeyecekleri tarihleri mutlaka belirtsinler. Eğer tarihleri belirtmezlerse, kafalarına göre para yatırılarsa, o zaman aylıkları bin, bin 500 liraya düşer. Yüksek aylık almak istiyorlarsa ilgili kuruma gidip ödeyecekleri tarihlerin dilekçesini gönderip 2 gün sonra ödemeleri yapsınlar. Ayrıca 18 yaşını doldurup Avrupa'da yaşayan gençler var. Her zaman söylüyorum, erken sigortalı olun. 18 yaşına giren çocuklarınızı sigortalı yaparsanız, emeklilikleri de erken olur. 18 yaşında şimdiden sigortalı olan gençler 62-63 yaşında emekli olabilir."