Mekke’de, Almanyalı hacı adaylarıyla buluştu

Mekke'nin, vahyin ve tarihin merkezi, geçmiş ve geleceğin buluştuğu bir yer olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Peygamber efendimizle birlikte insanlık tarihinin en büyük ve muhteşem, ahlak ve hukuk dönüşümü bu şehirde gerçekleştirilmeye başlandı" dedi. Haccın, hayatın tamamını kuşatan ilkeler ile güzel ahlakı birleştiren bir ibadet olduğunun altını da çizen Prof. Dr. Erbaş, bu yıl hac organizasyonunda da çevre bilinci konusundaki hassasiyete dikkati çekmeye çalıştıklarını belirtti.

'ÇEVRE BİZE ALLAH'IN EMANETİDİR'

Hürriyet Avrupa'nın haberine göre; Hac ibadetinin yapıldığı mekânlarda zaman zaman atık ve çöpler açısından hoş olmayan görüntülerle karşılaşıldığına işaret eden Başkan Erbaş, şöyle dedi: "Çevre bize Allah'ın emanetidir. Çevreye kötülük ederek Allah'a hakkıyla kulluk edilemez. 'Sıfır Atık Sıfır İsraf' projesi ve 'İslam'da Çevre Ahlakı' isimli 40 sayfalık broşür hazırlayarak yaklaşık 2 bin 500 görevlilerimize dağıttık. 85 bin hacımıza ise '2019 Hac Organizasyonu Hac yolculuğu ve Çevre Ahlakı' isimli broşürle onları bilinçlendirmeye ve çevre bilinci noktasında farkındalık oluşturmaya çalıştık."