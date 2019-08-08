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Tuzak kurdukları kıza tecavüz ettiler

’nın güneydoğusundaki Benidorm sahiline tatile giden 5 Fransız genci, sosyal medyadan tuzak kurdukları genç kıza tecavüz etme suçundan gözaltına alındı.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 16:25
Tuzak kurdukları Norveçli kıza tecavüz ettiler

İSPANYA'nın Benidorm sahilinde tatil yapan 5 Fransız genci, sosyal medyadan kandırdıkları 20 yaşındaki Norveçli kızı tatil için tuttukları eve getirip toplu tecavüz etmekle suçlanıyor. Gözaltına alınan gençlerin sorgusu devam ediyor. İspanyol otoriteleri ve Fransız jandarmasının ortak çalışmasıyla yakalanıp tutuklanan gençlerin kimliğinin sosyal medya profilleri sayesinde kolaylıkla tespit edildiği öğrenildi. Yaşları 18 ile 19 arası değişen 5 kişi, toplu tecavüzle suçlanıyor.

TOPLU TECAVÜZ VAKASI

Öte yandan, Avrupalıların tatil için yoğun olarak tercih ettiği İspanya'da daha önce 2016'da da yaz tatilinde toplu tecavüz vakası yaşanmış, ülke çapında feminist eylemlere sebebiyet vermişti.

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Tuzak kurdukları Norveçli kıza tecavüz ettiler
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