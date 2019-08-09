BlueRock’ı 600 milyon dolara satın alıyor

BAYER'in BlueRock'ta yüzde 40.8 hissesi olduğu belirtilirken, satın alımın yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Bluerock Therapeutics, 2019'un sonunda başlaması planlanan Parkinson hastalığına yönelik bir programın yanında, nörolojik, kardiyolojik ve immünolojik hastalıklara yönelik hücre terapileri üzerinde çalışıyor. Bayer'in satın alacağı şirket ayrıca, pluripotent kök hücre çözümlerine yönelik çalışmalar da yapıyor.

HÜCRE TERAPİSİ PROJESİ

Bayer Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Ürünler Başkanı Stefan Oelrich, gelişmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Çığır açacak potansiyele sahip yeniliklere yatırım yapma stratejimize paralel olarak hücre terapisi projemizi BlueRock'ın endüstri öncüsü iPSC platformuna dayandırarak uygulama kararı aldık."