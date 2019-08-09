Haberler > Avrupa Haberleri > BlueRock’ı 600 milyon dolara satın alıyor

BlueRock’ı 600 milyon dolara satın alıyor

merkezli ilaç şirketi Bayer AG, hücre terapileri üzerinde yoğunlaşan biyoteknoloji şirketi Bluerock’ı 600 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 14:45
BlueRock’ı 600 milyon dolara satın alıyor

BAYER'in BlueRock'ta yüzde 40.8 hissesi olduğu belirtilirken, satın alımın yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Bluerock Therapeutics, 2019'un sonunda başlaması planlanan Parkinson hastalığına yönelik bir programın yanında, nörolojik, kardiyolojik ve immünolojik hastalıklara yönelik hücre terapileri üzerinde çalışıyor. Bayer'in satın alacağı şirket ayrıca, pluripotent kök hücre çözümlerine yönelik çalışmalar da yapıyor.

HÜCRE TERAPİSİ PROJESİ

Bayer Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Ürünler Başkanı Stefan Oelrich, gelişmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Çığır açacak potansiyele sahip yeniliklere yatırım yapma stratejimize paralel olarak hücre terapisi projemizi BlueRock'ın endüstri öncüsü iPSC platformuna dayandırarak uygulama kararı aldık."

Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BlueRock’ı 600 milyon dolara satın alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN