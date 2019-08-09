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Camilere saldırılar arttı

Almanya’da geçen ay toplam 29 cami bombalı tehdidin hedefi oldu, 7 cami saldırıya uğradı

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Camilere saldırılar arttı
ÇOĞUNLUĞUNUN FAİLİ NEO-NAZİLER
Özelikle Neo-Naziler, geride bıraktığımız temmuz ayında camilere yönelik tehdit ve saldırılarda rekor kırdı. Bir ay içinde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) camilerine yönelik 20 bombalı tehdit geldi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camileri ise Combat 18 adlı terör yapılanmasının 9 bombalı tehdidine hedef oldu.

GERÇEK SAYI DAHA YÜKSEK
Tehditler zaman zaman eyleme dönüştü. DİTİB'e bağlı 850 camiden 7'si saldırıya uğradı. ZMD Başkanı Aiman Mazyek, bu rakamların sadece polise bildirilen ihbarlar olduğunu, Müslümanlara ve camilere yönelik tehditlerin gerçek sayısının ise bilinmediğini söyledi. Tehdit ve saldırıların failleri ise yakalanamadı. Alman polisi zabıt tutmakla yetindi. Yeşiller'in eski eşbaşkanı Cem Özdemir, Türkiye'nin başına bela olan terör örgütlerini savunuyor. Bir PKK yandaşı için Alman hükümetine 'devreye gir' diye yalvarıyor
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Camilere saldırılar arttı
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